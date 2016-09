ஈழத்தின் சிவ பூமியை புத்த பூமியாக மாற்றும் இலங்கை அரசின் முயற் சிக்கு எதிராக அனைத்து உலக இந்துக்களே, ஓரணியில் திரள்வீர். இந்து மக்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் இராம. ரவிக்குமார் அழைப்பு

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.